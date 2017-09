Fodgænger på hospitalet efter alvorlig ulykke med lastbil

- Jeg ved endnu ikke, hvordan det er sket, siger vagtchefen.

Fordi omstændighederne ved ulykken er uklare, efterlyser politiet mulige vidner, der har overværet ulykken.

Den 48-årige blev kørt til Rigshospitalets Traumecenter med alvorlige skader.

Søndag aften oplyser politiet, at manden er uden for livsfare, men at hans skader er meget alvorlige.

Lige efter at ulykken var sket, forlød det, at det var en cyklist, der var blevet ramt af en lastbil. Det har imidlertid vist sig, at den tilskadekomne mand ikke havde en cykel, men gik til fods, da han blev ramt.

I forbindelse med ulykken var Torvegade spærret ved Christmas Møllers Plads på Amager i retning mod Knippelsbro og indre København.

Ved 16-tiden var trafikken atter åben på strækningen.

Ulykkesstedet er blevet undersøgt af en bilinspektør, der skal undersøge de nærmere omstændigheder. Resultatet af undersøgelserne foreligger endnu ikke.