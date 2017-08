Fodboldtræner sigtet for overgreb mod 39 drenge

På Facebook udgav en 21-årig mand sig for at være helt unge piger, og på den måde fik han ifølge politiets sigtelse drenge mellem 11 og 15 år til at sende nøgenbilleder.

Københavns Vestegns Politi løfter torsdag sløret for sagen efter længere tids efterforskning. På nuværende tidspunkt er manden sigtet for at have krænket 39 drenge.