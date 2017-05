Flygtningehjælp takker stærk indsats for flere flygtning i job

Hos Dansk Flygtningehjælp er generalsekretær Andreas Kamm glad for, at andelen af nytilkomne flygtninge, der fik et job, steg markant i 2016.

Andreas Kamm peger på økonomisk medvind og øget opmærksomhed på at få flygtningene ud på arbejdsmarkedet, som mulige forklaringer på udviklingen.

- Først og fremmest tror jeg, at fremgangen skyldes den øgede opmærksomhed på, at ikke mindst de mange syriske flygtninge, der kom i 2015 og 2016, krævede en ekstra indsats at få ind på arbejdsmarkedet, siger Andreas Kamm.

- Der er mange virksomheder, som har stillet op for at gøre en ekstra indsats. Mange kommuner har strammet op, og mange organisationer har mobiliseret frivillige og andre kræfter til at hjælpe her. Det er klart, at det har en effekt.

Sidste år kom 3316 nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i job. Det svarer til 15 procent af gruppen - en fordobling af andelen i forhold til 2015.

Det viser en beregning, som Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) nyhedsbrev, Agenda, har lavet på baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriet.

I analysen har man set på 18-59-årige flygtninge og familiesammenførte, der er kommet til Danmark fra 2011 til 2015. Derfor bruges betegnelsen nytilkomne.

Ifølge DA tæller analysen reelle job, hvor man tjener sine egne penge.