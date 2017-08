Flertal vil tillade praktisk projektopgave i 9. klasse

Det skal være muligt at aflevere en praktisk udgave af projektopgaven i landets folkeskoler. Det mener et politisk flertal.

Det skriver Berlingske.

Forslaget, der kommer fra SF, har opbakning hos Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Regeringen er også åben over for forslaget.

- Der er brug for en projektopgave, som fokuserer mindre på det boglige og mere på det, man kan skabe med hænderne, siger undervisningsordfører Jacob Mark (SF) til Berlingske og fortsætter:

- Den primære tanke er at skabe en bedre folkeskole for de elever, der savner fokus på andet end det boglige. Derudover håber jeg, det kan føre til, at flere elever får indsigt i, hvad det vil sige at gå på en erhvervsskole og få lyst til at gå den vej. Det har vi virkelig brug for.

Folkeskoleordfører Alex Ahrendtsen (DF) kalder idéen over for avisen "fantastisk".

- Jo mere vi kan højne det praktiske, jo bedre, siger han.

Erhvervsuddannelsesordfører Mattias Tesfaye (S) bakker ligeledes op om forslaget.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi i højere grad får brugt de sidste år i folkeskolen til at gøre eleverne mere skarpe på, hvor deres talenter ligger. Der er nogle, der alt for sent finder ud af, at de har nogle meget efterspurgte evner, siger han til Berlingske.

I 9. klasse skal eleverne lave en projektopgave, der udarbejdes over fem dage. Opgaven skal munde ud i et produkt i form af en skriftlig rapport, en film eller en powerpoint-præsentation, der skal fremvises.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) fortæller til Berlingske, at partierne til efteråret skal diskutere, hvordan det praktiske element i de ældste klasse i folkeskolen kan styrkes.

Forslaget til den nye projektopgave kalder hun for "et konstruktivt forslag i den debat".