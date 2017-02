Flertal vil smide kriminelle ud af kommuner i op til ti år

Det vil betyde, at man efter en fængselsstraf i op til ti år kan være afskåret fra at vende tilbage til sit hjem.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil forhindre bandekriminelle i at opholde sig i den eller de kommuner, hvor de er dømt for at have begået kriminalitet.

Det fremgår af et aftaleudkast fra forhandlingerne om en ny bandepakke, som både Jyllands-Posten og Berlingske er kommet i besiddelse af.

- Hvis du er bandekriminel, begår hård kriminalitet og af en dommer får et opholdsforbud, så vil vi gerne, at man så lang tid som muligt og i så stor omkreds som muligt ikke kommer der.

- Jeg kan sagtens se for mig, at det kunne gælde en hel kommune uden problemer, siger Søren Pape Poulsen til Jyllands-Posten.

Opholdsforbuddet skal forhindre de kriminelle i at vende tilbage til deres gamle grupperinger. Med opbakning fra både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har forslaget flertal.

- Jeg tror virkelig, det vil få en effekt. Og Dansk Folkeparti bakker fuldstændig op om det, siger retsordfører Peter Kofod Poulsen (DF) til Berlingske.

Også Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, støtter en model, hvor man i de "absolut værste tilfælde" kan bruge kommunegrænser til at udmønte opholdsforbud, siger hun til Jyllands-Posten.

De Radikale frygter dog, at det vil blive "en hadegave til provinsen", fordi de kriminelle vil få forbud mod at opholde sig i de store byer, påpeger retsordfører Zenia Stampe (R) over for Berlingske.

I aftaleudkastet lægger regeringen op til, at opholdsforbuddet skal gælde mindst ét år - og vare op til ti år.

Straffen for at overtræde opholdsforbuddet er en ny tur i fængsel i op til halvandet år. Et forbud skal kunne ophæves, hvis den dømte gennemfører et exit-program og kommer ud af det kriminelle miljø.

Partierne mødes til et nyt forhandlingsmøde om bandepakken torsdag.