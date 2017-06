Flertal vil have delkonklusioner om skatteskandaler

Et flertal på Christiansborg vil opfordre den kommende skattekommission til løbende at aflevere delkonklusioner.

Dermed kommer regeringen nu i mindretal på spørgsmålet, der har skilt parterne i den sidste del af forhandlingerne om skattekommissionen, som skal undersøge de milliardstore skandaler i Skat.

Især Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har presset på for at få løbende konklusioner fra arbejdet. Det skal bruges til at forbedre lovgivningen og undgå nye problemer i Skat, har meldingen været.

Gruppeformand for SF i Folketinget Jacob Mark undrer sig over, at regeringen ikke fra start er gået med på forslaget:

- Vi skal kunne lære af de fejl, der er blevet begået, og derfor giver det kun mening, at vi kan bruge kommissionens erfaringer løbende, hvis det giver mening. Det forstår jeg ikke, at regeringen ikke kan bakke op om, siger Jacob Mark.

Regeringen har dog modsat sig opfordringen efter en skarp kritik fra Dommerforeningen.

Dommerne mener, at delkonklusionerne dels vil forlænge arbejdet, og dels vil påvirke og dermed skade kommissionens videre undersøgelser.

Efter flere forgæves forsøg på at nå til enighed via forhandlinger sendte justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fredag regeringens udkast til kommissorium til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen.

Heri opfordrer justitsministeren til, at undersøgelseskommissionen afgiver sin beretning "hurtigst muligt".

Udkastet indeholdt dog ikke den ønskede opfordring til løbende afrapportering. I stedet lod regeringen det være op til kommissionen selv at afgøre, om den arbejdsform giver mening.

Og man opfordrede til kun at tage delkonklusioner i brug, hvis det var forsvarligt i forhold til "de involveredes retssikkerhed, det samlede tidsforbrug for undersøgelsen samt til mulighederne for at gennemføre den videre undersøgelse".

På et møde i Udvalget for Forretningsordenen fredag eftermiddag vil regeringen derfor blive stemt ned. Dermed er opgaveformuleringen for skattekommissionen på plads, inden politikerne går på sommerferie.

Derefter bliver det så op til kommissionen at tilrettelægge arbejdet.

Undersøgelseskommissioner arbejder uafhængigt af politikerne, som dermed ikke kan pålægge dem præcist, hvordan de skal indrette arbejdet.

Men normalt lytter formanden for kommissionen til den indstilling, som politikerne kommer med.