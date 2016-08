De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, erkender, at partiet står alene i blå blok med ønsket om at fastholde investering i kystnære havvindmøller. Men K har flertal med rød blok, som heller ikke ønsker at ændre på energiforliget.

Flertal uden om Venstre vil investere i kystnære møller

De Konservative vil sammen med rød blok kæmpe for at bevare de kystnære vindmøller, som V sløjfer i 2025-plan.

Et flertal bestående af rød blok og De Konservative lægger nemlig an til kamp for at fastholde investeringen møllerne, der har en kapacitet på i alt 350 megawatt.

De Konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard erkender, at partiet står alene i blå blok med sit ønske. Derfor bliver det svært at overbevise regeringen. Men De Konservative vil få opbakning fra partierne i rød blok.

Både S og R er fortørnede over, at energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) stadig taler om at droppe de kystnære havvindmøller, som selskaberne har sidste frist for at byde på torsdag.

Møllerne er nemlig en del af energiforliget, som Venstre selv er med i. Og det går ikke, at et parti efterfølgende dropper dele af et forlig, lyder det fra flere partier.

- Regeringen må melde ud, om den ønsker at have et energiforlig eller ej, fastslog Socialdemokraternes ordfører Benny Engelbrecht onsdag.

SF's formand Pia Olsen Dyhr kalder det "tudetosset", at regeringen forpurrer udbuddet af kystnære vindmøller kort før deadline for tilbud:

- Det skader væksten, danske arbejdspladser og hele Danmarks gode navn som en grøn frontløber, når regeringen bremser de kystnære vindmøller i 11. time, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun mener, at regeringen "blæser godt og grundigt på et bredt flertal i folketinget, når den aflyser et af energiforligets hjørnesten uden så meget som at indkalde til forhandlinger".

Også fra brancheforeningen Vindmølleindustrien er der hård kritik. Her fremhæver man, at beslutningen vil koste 6000 job og skabe tvivl hos investorer, der overvejer at afgive tilbud på store projekter i Danmark.

- Det er aldrig set tidligere, at regeringen på den måde sår tvivl om et udbud, den danske stat selv har sendt ud, siger Jan Hylleberg, administrerende direktør for Vindmølleindustrien og tilføjer:

- Hvis vi ender i den boldgade, så vil nogle investorer fremover sammenligne os med lande i øst- og sydeuropa, hvor det her desværre er hverdag.

Tre konsortier er forhåndsgodkendt til at byde. De tre ledes af HOFOR, Vattenfall samt European Energy. Hver især har de ifølge Vindmølleindustrien brugt tocifrede millionbeløb på at forberede deres bud.