Flertal ønsker forskellig pensionsalder til SOSU og Akademiker

Det viser en undersøgelse foretaget for Ugebrevet A4 af Analyse Danmark. Resultaterne bringer glæde hos FOA, Foreningen for Offentligt Ansatte, der længe har argumenteret for differentieret pension.

Et målbart flertal af danskerne ser gerne, at pensionssystemet bliver lavet om, så folk i nedslidende job kan trækker sig tilbage før folk, hvis job er mindre nedslidende.

- Det er helt grundlæggende et spørgsmål om retfærdighed. Den længere levetid, der jo er grundlaget for pensionsdiskussionen, passer ikke for alle.

- Det er i høj grad dem, der har de længste uddannelser og de højst betalte job, der lever længst. Så groft sagt, så er det dem, med de hårdeste job, der betaler for andres længere pension, siger formand for FOA, Dennis Kristensen.

A4 fortæller, at to tredjedele af danskerne gerne ser en differentieret pensionsalder.

72 procent af de adspurgte, der har en erhvervsfaglige uddannelse er for, mens 52 procent af dem, der har en lang videregående uddannelse er for.

Mens mange er for ideen, er der ifølge A4 ikke mange politiske partier, der er åbne for ideen.

- Jeg forstår godt, at det ideen giver genklang i befolkningen. Men problemet er, at det er lettere sagt end gjort.

- Men det ændrer selvfølgeligt ikke på, at vi har en udfordring med, at give alle muligheden for nogle gode seniorår. Det er bare lidt mere kompliceret end som så, siger finansordfører for Socialdemokratiet Benny Engelbrecht.

FOA's Dennis Kristensen siger, at Folketinget bare kan skele til Tyskland for, hvordan man implementerer en differentieret pensionsalder. Han erkender dog, at der ikke er stor politisk opbakning for nuværende.

- Kigger vi på Folketinget, så ser det ikke særligt lyst ud. For der er en udbredt opfattelse af, at alle skal på pension samtidigt. Men kigger man på befolkningen, så er der altså en forståelse af, at det er uretfærdigt.

- Så jeg kan da håbe, at det er med til at få politikerne til at tage det alvorligt, dette her, siger han.