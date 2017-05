Flertal kommer højtlønnede udlandsdanskere til undsætning

Dermed er partiet klar til at stemme for et omdiskuteret lovforslag fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V). Men altså med den betingelse, at loven får en udløbsdato.

Det oplyser Socialdemokratiets indfødsretsordfører, Mattias Tesfaye. S er ellers ikke begejstret for ministerens lovændring. Men partiet vil ikke stå i vejen for, hvad der set med S-øjne trods alt er en lille forbedring.

Forslaget betyder, at udlandsdanskere, der har udsigt til en løn på mindst 408.000 årligt, kan få deres udenlandske ægtefælle med til Danmark.

Også selv om parret ikke lever op til et krav om samlet set at have større tilknytning til Danmark end til et andet land.

- Det afgørende for os har været, at vi ikke bare siger, at så er vi i mål. Socialdemokratiet kan ikke bare se på, at alle mulige overlæger godt kan komme hjem. Men at almindelige håndværkere ikke kan, siger Tesfaye.

S har derfor sat som betingelse, at der skal gang i forhandlinger, der skal sikre, at alle danskere kan vende hjem med deres ægtefæller. Og de nye regler skal så være klar til at afløse Støjbergs forslag i sommeren 2018.

Hele diskussionen er opstået efter en dom fra menneskerettighedsdomstolen sidste år.

Den fastslog, at de danske regler for familiesammenføring diskriminerer personer, der er født uden for Danmark og først opnår statsborgerskab senere i livet.

Havde man haft dansk statsborgerskab i mindst 26 år, var man tidligere undtaget fra kravet om størst samlet tilknytning til Danmark. Men den undtagelse standsede regeringen efter dommen.

Og siden da har det været meget vanskeligt for udlandsdanskere at få deres ægtefæller med hjem. Efter Mattias Tesfayes vurdering vil det kun være en lille gruppe af udlandsdanskere, der får gavn af den nye lempelse.

Derfor skal reglerne laves om igen om et år. Blandt andet af hensyn til håndværkere og ufaglærte. Men også folk, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, forklarer Tesfaye.

- Mange har en karriere for et dansk firma i udlandet. Når de bliver pensionister, får de lyst til at vende hjem til børnebørnene. Og de er endt i en frygtelig situation nu, siger Mattias Tesfaye.

Behandlingen af lovforslaget blev på foranledning af Venstre sat i bero i sidste uge.

Til gengæld for udløbsdatoen har Socialdemokratiet opgivet et krav, partiet havde stillet sammen med DF, om, at den medfølgende ægtefælle skulle lære dansk.

Hvordan de nye regler skal skrues sammen, har S ikke noget færdigt bud på endnu.