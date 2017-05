Flertal klar til at godkende milliardregning til varmekunder

Dansk Folkeparti og De Radikale oplyser over for Jyllands-Posten, at de er parate til at stemme for et hasteindgreb fra klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V).

Indgrebet skal førstebehandles i Folketinget torsdag. Dermed har regeringen sikret sig et flertal.

- Vi kan stemme om forslaget, som det ligger nu, siger klima- og energiordfører Mikkel Dencker (DF).

Indgrebet kommer, efter at Jyllands-Posten i marts afdækkede, hvordan 19.000 varmekunder i Herning vil blive ramt af en ekstraregning på 172 millioner kroner frem mod 2020.

Det skyldes, at det lokale selskab Eniig Varme har fået Energitilsynets accept af, at det kan opkræve renter af selskabets historiske indskudskapital.

I alt har 57 forsyningsselskaber ansøgt om at udskrive en samlet renteregning til forbrugerne rundt om i landet. Den lyder på omkring 3,4 milliarder kroner.

Ministeren har tidligere slået fast, at varmekunders penge alene skal gå til fjernvarme. Derfor undrer det kritikere, at lovforslaget ikke sætter en stopper for hverken historiske eller fremtidige ekstraregninger til kunderne.

- Når man laver et hasteindgreb, må man formode, at det er for at løse problemet én gang for alle. Og det vil ikke ske med den lovgivning, der er lagt frem, siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Indgrebet betyder, at kommuner, som trækker rentemilliarder ud af kommunalt ejede varmeselskaber, vil blive modregnet 100 procent i det statslige bloktilskud.

Til gengæld kan varmepengene bruges på andre ting. Eksempelvis kan det bruges på el- eller gasaktiviteter, hvis selskaberne indgår i et større forsyningsselskab.

- Det var ikke det, man lovede varmekunderne. Ministeren har jo gentagne gange understreget, at varmekundernes penge alene skal gå til varmeforsyningen, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Lars Christian Lilleholt siger til Jyllands-Posten, at forhandlingerne om indgrebets udformning stadig pågår.