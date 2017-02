Der skal strammes op på indsamlingsloven for at undgå, at pengene havner i de forkerte lommer, mener flertal på Christiansborg. Arkivfoto.

Flertal i Folketinget vil lukke hul i lov om indsamlinger

Et flertal bestående af S, DF, A, EL og SF mener, at der skal kigges på reglerne ved indsamlinger.

Reaktionen kommer, i forbindelse med at indsamlinger rettet mod virksomheder ikke er omfattet af indsamlingsloven.

Der skal strammes op på indsamlingsloven for at undgå, at pengene havner i de forkerte lommer.

Det betyder, at foreninger ifølge Jyllands-Posten hverken skal aflevere eller offentliggøre regnskaber, oplyse hvem der sidder i bestyrelsen eller følge de indsamlingsetiske regler.

- Vi kan se, at nogle spekulerer i, at de ikke er omfattet af loven. Når de spekulerer i det, må vi lukke det hul, som loven giver, siger Christian Lundblad, indsamlingsforeningernes brancheorganisation, ISOBRO, og formanden for Indsamlingsnævnet,

Et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Enhedslisten og SF er nu klar til at kigge på reglerne.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) skriver i en mail til Jyllands-Posten, at det er "meget ubehageligt", hvis danskernes gode hjerter misbruges.

- Uanset om man samler ind blandt private eller virksomheder, skal det selvfølgelig gå ordentligt til.

- Man skal heller ikke kunne snyde sig uden om reglerne ved for eksempel at gå til små erhvervsdrivende frem for private, lyder det.

Han tilføjer, at han har sat embedsværket til at kigge på reglerne.