Flertal i Det Etiske Råd vil gøre anonym nyredonation mulig

Det skal være muligt for myndige og beslutningshabile personer at donere en nyre anonymt. Det anbefaler et stort flertal i Det Etiske Råd i en ny udtalelse.

14 medlemmer er således for anonym organdonation, mens tre er imod. Rådet fremhæver, at forudsætningen for anonym organdonation blandt andet er, at donoren er informeret om sundhedsrisiko ved operationen.