Flertal for vejskat for udenlandske bilister

Et flertal uden om VLAK-regeringen er nu klar til at kopiere Tysklands eksempel og indføre en såkaldt vejskat, som udenlandske bilister skal betale for at bruge de danske veje, skriver Information.

Det sker, efter at skatteminister Karsten Lauritzen (V) i et svar til Folketingets transportudvalg skønner, at Danmark vil kunne få et årligt provenu på 300 millioner kroner ved at indføre en vejskat svarende til den, Tyskland er nået til aftale om med EU-Kommissionen.