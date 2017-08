Flertal for at nedbringe fængselsbetjentes alenevagter

Her vil et flertal af Folketingets partier ifølge fagbladet Fængselsfunktionæren arbejde på at nedbringe mængden af fængselsbetjentes alenevagter.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) siger ifølge Ugebrevet A4, at han vil "adressere betjentenes sikkerhed og alenevagter" i efterårets forhandlinger.

Formand for fængselsforbundet Kim Østerbye har efter eget udsagn armene i vejret.

- Jeg er glad for, at det ser ud som, at der nu er et flertal, siger han og fortsætter.

- Alenevagter slider voldsomt på betjentenes mentale tilstand, fordi de skal være i så højt beredskab hele tiden, forklarer formanden.

Men vil man problemet med alenevagter til livs er det ikke nok kun med løfter, understreger formanden.

Over de næste år bør der oprettes et trecifret antal nye stillinger for fængselsbetjente, og der skal være øremærket penge til at hæve lønsummen, mener Kim Østerbye.

Retsordfører for Socialdemokratiet Trine Bramsen erklærer sig helt på linje med Fængselsforbundets ønsker.

- Vi skal have stoppet de her alenevagter, og vi bliver nødt til at lytte til de faglige organisationer, når det handler om de faglige medarbejdere, siger hun.

Også retsordførerne for Dansk Folkeparti og Enhedslisten mener, at man skal alenevagterne til livs.

Det Radikale Venstre erklærer sig klar til "at se på alenearbejdet til forhandlingerne".