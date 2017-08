Flertal er klar til at forlænge håndværkerfradraget

Boligjobordningen har aldrig været Liberal Alliances kop te. Men regeringspartiet har nu - ligesom med diskussionen om topskattelettelser - måttet sande, at kollegerne i Folketinget ikke er til at overbevise.

Dermed er der flertal for at fortsætte den omdiskuterede ordning, skriver Berlingske Business.

- Det er ikke vores politik at fortsætte boligjobordningen, men vi kan bare konstatere, at der ikke er flertal for at afskaffe den, siger finansordfører Joachim B. Olsen (LA) til Berlingske Business.

- Vi stemmer for det, der er regeringens politik, og den er et kompromis mellem tre partier. Og jeg konstaterer, at boligjobordningen er vigtig for Venstre og en del andre partier.

Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm, erklærer sig da også "rigtig glad" over for Berlingske Business.

Boligjobordningen giver mulighed for at få fradrag på op til 12.000 kroner per person til håndværksydelser med et grønt sigte. Derudover kan man få et fradrag på op til 6000 kroner til serviceydelser som rengøring i hjemmet.

Boligjobordningen har været nedlagt og vedtaget igen med ændrede regler ad flere omgange.

Både Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Alternativet og SF står bag den ordning, der blev forhandlet på plads i 2015.

SF mener dog, at tiden er løbet fra den. I 2015 hang nogle brancher stadig lidt, men nu er der godt gang i byggeriet, lyder forklaringen.

Kritikere har da også advaret mod en overophedning af markedet, hvis ordningen forlænges.

Dansk Folkeparti vil gerne forlænge den efter 1. januar 2018. Men støttepartiet ser gerne, at man fører ordningen tilbage til sådan, som den så ud før 2015.

Dengang skulle de 12.000 kroner ikke øremærkes til energi- og klimaforbedringer på boligen, som de skal i dag.

- Vi vil gerne lægge vægt på, at der bliver højere grad af frit valg for den enkelte boligejer, i forhold til hvilken vedligehold de vil have lavet på deres ejendom, siger erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (DF).

- Den nuværende model er for stram, så vi ser gerne en mere fleksibel ordning, siger han.

Både De Konservative og Venstre lægger op til at fokusere ordningen mod servicedelen frem for håndværkerdelen.

I juli udkom en rapport fra Skatteministeriet, der så nærmere på erfaringerne med en lignende svensk ordning. Den viste, at 13 procent af det sorte håndværksarbejde forsvinder med håndværkerfradraget.

For sort rengøringsarbejde og andre serviceopgaver er tallet 20 procent.

Her hjemme kom ordningen igen under kritik, da Finans i juli kunne afsløre, at Skat ikke har ført systematisk kontrol med ordningen.

Danskerne har på seks år indberettet over 28 milliarder kroner via ordningen.