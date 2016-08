En stor undersøgelse foretaget af Wilke for Jyllands-Posten viser, at der ikke er flertal i befolkningen for at sænke topskatten. (Arkivfoto)

Flertal af danskerne er imod sænkelse af topskatten

En større meningsmåling foretaget af Jyllands-Posten viser, at et flertal af danskerne ikke mener, at det er den rigtige vej at gå at bruge penge på at sænke topskatten.

Det er ellers det eneste punkt, der med sikkerhed bliver en del af regeringens 2025-plan, der bliver fremlagt om kort tid. Lavere topskat er et krav fra støttepartiet Liberal Alliance, og Venstre er gået med.