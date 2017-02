Flere udsatte unge skal gennemføre en uddannelse

Det tyder på, at selv om uddannelse er et af pejlemærkerne for den sociale indsats rettet mod unge, er man endnu ikke i mål, lyder det fra børne- og socialminister Mai Mercado (K).

- Uddannelse er et godt spor for de unge, fordi uddannelse er et væsentligt fundament at bygge voksenlivet på.

- Derfor er jeg også overbevist om, at vi bedst hjælper de udsatte unge videre i livet, hvis vi målrettet arbejder for, at de også får en ungdomsuddannelse med i bagagen, siger hun på et pressemøde.

En ekspertgruppe nedsat af regeringen har tirsdag fremlagt 47 anbefalinger til, hvordan flere unge kommer fra folkeskolen og videre på en ungdomsuddannelse.

Regeringen har allerede meldt ud, at man vil følge anbefalingen om en ny forberedende uddannelse, der skal erstatte de mange tilbud, der er i dag.

Den nye forberedende uddannelse vil have et alment spor, en produktionsskolelinje og en erhvervslinje.

Uddannelsen skal give unge under 30 år "et forløb uden omveje og nederlag".

- Når et uddannelsessystem synes uoverskueligt, eller der i hvert fald ikke er en klar vej for den unge, så er det jo klart, at de udsatte unge i særlig grad risikerer at blive tabt på vejen, siger hun.

Mai Mercado hæfter sig også ved ekspertgruppens anbefalinger om "en fast hånd i ryggen" til de udsatte unge.

Her skal de unge hjælpes på tværs af kommunale forvaltninger og videre til uddannelsesområdet, lyder det fra ministeren.

Senere på foråret vil regeringen fremlægge et reformudspil, der retter sig mod at få unge i uddannelse.

Derefter bliver der indkaldt til forhandlinger med Folketingets øvrige partier.