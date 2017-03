Flere tusinde afvist ved dansk-tysk grænse i 2016

Tallene er indsamlet efter en forespørgsel i Folketinget om, hvor mange afviste, der var eksempelvis danskere, der havde glemt deres pas under en indkøbstur.

I alt er 2901 personer blevet afvist ved grænsen i Sønderjylland samt ved færgerne på Lolland-Falster.

- Det her beviser lige præcis nødvendigheden af den grænsekontrol, vi har indført, skriver udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i en kommentar.

- Vi stopper de rigtige, der rejser uden id, og det viser mig, at vi har fået langt bedre styr på, hvem der rejser ind i Danmark.

Baggrunden for afvisningerne er mangel på visum, opholdstilladelse eller brug af papirer, der er falske.

Ifølge ministeriet er ingen danskere blevet afvist, mens 14 tyskere er blevet afvist ved grænsen.

- Det her viser, at politiet laver nogle effektive stikprøver, så grænsekontrollen ikke bliver til stor gene for almindelige mennesker.

- Så jeg er bare glad for, at alle de bekymringer, der har været fra forskellige politiske partier om, at grænsekontrollen generer pendlere, der har glemt rejse-id, eller danskere, der har været en tur i grænsekiosken uden pas, har vist sig at være uberettigede, siger Inger Støjberg.

Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland blev indført i starten af 2016. Grænsekontrollen er for nuværende forlænget til maj 2017.

Tallet er baseret på de manuelle opgørelser, der er foretaget af Syd- og Sønderjyllands Politi ved grænsen.

Politiet oplyser i et svar til Folketinget, at dets database ikke er lavet til statistiske målinger men journalisering, og at oplysningerne derfor er "behæftet med en vis usikkerhed".