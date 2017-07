Flere skud affyret i belastet københavnerbebyggelse

Ingen personer er tilsyneladende blevet ramt af skud.

Ifølge Ekstra Bladet er skyderiet dog gået ud over flere biler.

- Jeg kan bekræfte, at mindst én bil er blevet ramt af skud, siger vagtchefen.

Efter skyderiet så vidner to personer køre fra stedet på en knallert. Senere fandt politiet en brændende knallert omkring en kilometer fra bebyggelsen.

- Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, at der er tale om den samme knallert, men det er jo en nærliggende tanke, siger vagtchefen.

Politiet har ved 21.30-tiden endnu ikke anholdt nogen i forbindelse med skudepisoden.

Urolighederne har ulmet i Mjølnerparken i længere tid.

Torsdag i sidste uge rykkede politiet også ud efter meldinger om skud. Men det lykkedes ikke at finde beviser - som for eksempel afskudte patronhylstre - for, at der rent faktisk var blevet skudt.

Tirsdag aften blev en mand ramt af skud i Rovsinggade på Nørrebro, og kort efter anholdt politiet to mænd i Mjølnerparken. De blev dagen efter varetægtsfængslet for drabsforsøg i forbindelse med skyderiet.

Og natten til fredag slog politiet så for alvor til mod bandemiljøet i Mjølnerparken.

I en større aktion slog politiet en ring om bebyggelsen og gennemsøgte området. I en hæk fandt politifolk en pistol og en kniv.

Flere unge blev anholdt i forbindelse med aktionen.

Det udviklede sig dramatisk, da en 33-årig mand på en stjålen knallert ifølge politiet forsøgte at køre en betjent ned. Han blev kort efter bidt af en politihund og anholdt.

I et retsmøde fredag blev han varetægtsfængslet i 11 dage for vold mod tjenestemand.

- Vi ønsker at sende et signal til bandemedlemmer og ikke mindst unge mænd, der måske går og overvejer at blive mere knyttet til disse voldelige grupperinger, at det har konsekvenser, udtalte Lars Karlsen fra Københavns Politi tidligere fredag i en pressemeddelelse.

Som reaktion på den seneste tids eskalering i bandekonflikten mellem forskellige grupperinger i København indførte politiet 20. juli en visitationszone i et større område omkring Nørrebro, Husum, Brønshøj og Tingbjerg.