Flere penge skal lokke læger til yderområder

Onsdag formiddag præsenterer Lægedækningsudvalget sine planer for at sikre en mere ligelig fordeling af speciallæger.

Det er, hvad læger kan se frem til, hvis de fremover takker ja til et job i et yderområde, skriver Jyllands-Posten onsdag.

Udvalget vil angiveligt fokusere på at hæve lønnen for de læger, der arbejder i de områder, hvor patienterne er mest syge. Her er manglen på læger nemlig størst.

Tiltaget er nødvendigt, mener Bent Hansen (S), der er formand for Danske Regioner.

- Der skal være forskel på, om du er læge for unge universitetsstuderende, der aldrig er syge, eller har mange ældre patienter med komplekse og kroniske sygdomme. De sidste skal give mest, siger formanden til Jyllands-Posten.

Praktiserende Lægers Organisation vil ikke kommentere anbefalingerne før onsdagens pressemøde, men der er forståelse for ønsket om at lokke de unge til yderområderne med højere lønninger.

Organisationen kræver imidlertid, at der kommer flere penge til området. Det er Socialdemokratiet ikke afvisende over for.

- Manglen på læger i visse områder, for eksempel i Nordjylland, hvor jeg selv bor, er faktisk det allerstørste problem i vores sundhedsvæsen, og vi vil prioritere det meget, meget højt at finde løsninger. Så kan det vist ikke siges tydeligere, siger sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen.

På Aalborg Universitets medicinuddannelse kan man ifølge flere medier se frem til 50 ekstra pladser om året. Det vil øge det årlige optag af lægestuderende til 150.

Desuden bliver der ifølge Politiken indført en regel, der betyder, at lægestuderende skal færdiggøre deres uddannelse samme sted, som den er påbegyndt.

- Mange studerende starter uddannelsen i provinsen og gør den færdig i København. Det har aldrig været hensigten, lyder det fra uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) i Politiken.

- Derfor ser vi nu nærmere på det problem og vil forsøge at hindre, at studerende flytter fra provinsen og til de store byer, siger han.