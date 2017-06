Flere partier vil øge støtte til fattige efterskoleelever

Det skal være billigere for familier med lav indkomst at sende deres børn på efterskole. Og pengene skal tages fra familier med høj indkomst.

Dermed er der et flertal i Folketinget, der gerne vil ændre på fordelingen af støttekroner til efterskoleelever.

- Jeg vil gerne have, at flere børn fra familier, der ikke har så mange penge, får mulighed for at komme på efterskole, siger uddannelsesordfører Jacob Mark (SF).

Hos Socialdemokratiet er partiets efterskoleordfører Daniel Toft Jakobsen "bestemt positiv" over for at omfordele pengene.

Mens Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Alex Ahrendtsen, mener, at det "giver god mening". Han vil drøfte forslaget i folketingsgruppen.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) er dog uenig.

Det har ifølge Politiken ikke været muligt at få et interview med ministeren, men i en skriftlig kommentar lægger hun op til, at det i højere grad skal være op til efterskolerne selv at sammensætte en mangfoldig elevgruppe.

- Efterskolerne vil gerne i kontakt med elevgrupper, der i dag ikke søger den type skole, og det er godt, skriver hun.

- Men det er efterskolerne selv snarere end staten, der skal sørge for, at elever fra forskellige typer hjem kan få mulighed for et år på en efterskole. Derfor mener jeg ikke, at en ændring af elevstøtteskalaen er det bedst egnede redskab i værktøjskassen for efterskolerne.