Flere partier kræver bevis for at Thyra Frank ikke skrev af

Ældreminister Thyra Frank (LA) må nu bevise, at hun ikke - som hun ellers tidligere selv har udtalt - har kopieret en arbejdspladsvurdering fra et andet plejehjem i sin tid som forstander på plejehjemmet Lotte.

- Vi må finde ud af, hvad der er op og ned. Hvis det er sådan, at ministeren har fusket med sine APV'er i sin tid som leder af Lotte, så har vi en alvorlig sag.

Det er i en bog fra 2010, Thyra Frank udtaler, at hun kopierede den tidskrævende - og lovpligtige - arbejdspladsvurdering (APV) fra et andet plejehjem. Torsdag afviser ministeren dog at have begået dokumentfalsk.

Hun forklarer, at hun satte det på spidsen for at underbygge sin pointe om, at der er for meget unødvendigt papirarbejde og bureaukrati i ældreplejen.

Socialdemokratiets ældreordfører, Astrid Krag, har bedt Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet undersøge sagen. Hun kræver også en redegørelse fra ministeren selv.

Adspurgt om der ikke skal være lidt albuerum i debatten til at sætte ting lidt på spidsen for at slå en pointe fast, svarer Astrid Krag:

- Jeg er enig i, at der er for meget papirarbejde. Men jeg har spurgt ministeren, om hun har planer om at gøre noget for at afbureaukratisere.

- Det er fint at synes, at det er for bøvlet, men det gælder for alle, at man skal overholde loven. Så kan man arbejde for at lave den om, men det har jeg ikke hørt hende sige, at hun vil.

Enhedslistens ældreordfører, Finn Sørensen, kalder Thyra Frank i samråd for at komme til bunds i sagen:

- Jeg er rystet over, at vi har en minister, der som plejehjemsleder i den grad har udvist manglende respekt for godt arbejdsmiljøarbejde og manglende respekt for love og regler, siger han.

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig APV. Formålet er blandt andet at finde ud af, om der er problemer med arbejdsmiljøet - og hvordan de løses. Vurderingen skal revideres mindst hvert tredje år.

Politiken har forsøgt at finde frem til de omdiskuterede APV'er fra plejehjemmet Lotte, men det har ikke været muligt, da de hverken findes på plejehjemmet eller i Arbejdstilsynet.