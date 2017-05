Flere partier fremtvinger afstemning om skatteskandaler

De danske skatteydere har mistet milliarder af kroner på de senere års skandaler i Skat. Alligevel har et flertal på Christiansborg afvist at nedsætte en kommission til at undersøge skandalerne.

Derfor fremsætter partierne beslutningsforslag om en kommissionsundersøgelse af skandalerne i Skat.

Politisk ordfører for Enhedslisten Pernille Skipper siger:

- Ærligt talt, uduelige politikere fra skiftende regeringer er skyld i, at milliarderne fosser ud af statskassen. Hvis ikke vi skal undersøge disse skandaler med en kommissionsundersøgelse, hvornår er det så, vi skal bruge en kommissionsundersøgelse?, siger Pernille Skipper.

Alternativets skatteordfører, René Gade, siger:

- Hændelsesforløbet strækker sig mange år tilbage, og mange forskellige partier har i den periode siddet for enden af bordet i Skatteministeriet, så det her handler ikke om enkeltpersoner.

- Det handler om, at det politiske system står ved sine fejl, tager ansvaret for dem og lærer af dem. Det her må aldrig, aldrig gentage sig, og det skal en kommission sikre, siger René Gade.

Siden Mette Frederiksens 1. maj-tale har Socialdemokratiet for alvor rettet kanonerne mod Venstres Kristian Jensen, der var skatteminister fra 2006 til 2010.

Også Venstres Carl Holst har talt om at bryde partilinjen for at få skandalerne undersøgt.

Det giver partierne forhåbning om, at der nu kan samles et flertal, fordi borgfreden om at frede ministrene er brudt.

- Det er faktisk ret ulækkert, hvis ingen bliver stillet til ansvar, fordi de partier, der har siddet på skatteministerposten, nægter en undersøgelse og friholder hinanden, siger Pernille Skipper.

Mens Alternativet foreslår én stor undersøgelse af Skat, så lægger Enhedslisten op til at undersøge de enkelte skandaler for sig.

Enhedslisten vil i første omgang fremsætte to beslutningsforslag om, at henholdsvis skandalesagerne om EFI (inddrivelsessystem, red.) og svindel med udbytteskat skal undersøges.

Når forslagene bliver fremsat i folketingssalen, skal politikerne stemme om dem. Dermed bliver de enkelte partier tvunget til at tage meget synlig stilling.

Spørgsmålet er så, om de vil det:

- Beslutter et flertal sig i stedet for at forsøge at feje ansvarsplaceringen ind under gulvtæppet, så vil også tiltroen til det politiske system lide et seriøst knæk, og dem har der i forvejen været rigeligt af, siger René Gade