Flere nye vidner i ankesag mod drabsdømt sygeplejerske

Tirsdag indledes det andet store kapitel i sagen mod den 32-årige sygeplejerske Christina Aistrup Hansen, som i juni sidste år blev idømt fængsel på livstid for at dræbe tre patienter.

Der er afsat omkring 40 dage til sagen.

På ankesagens første dag - tirsdag 31. januar - vil senioranklager Karen Vistisen lægge ud med at ridse sagen op og fremlægge tidsplanen.

Resten af dagen skal ifølge Michael Juul Eriksen, sygeplejerskens advokat, gå med at høre tiltalte Christina Aistrup Hansens forklaring, som forventes at fortsætte onsdag og torsdag.

- Herefter er der 14 dages pause, og så begynder sagen igen med en masse vidneforklaringer, siger Michael Juul Eriksen.

Både anklagemyndigheden og forsvarsadvokaten vil indkalde helt nye vidner i sagen, men begge parter holder tæt med hvem, indtil sagen begynder.

Michael Juul Eriksen, som har afløst sygeplejerskens tidligere forsvarer, Jørgen Lange, kan dog afsløre, at han blandt andre vil indkalde den kendte psykiater og overlæge Henrik Rindom som nyt vidne.

Henrik Rindom har op til sagen i landsretten hjulpet forsvareren med at undersøge nogle tekniske beviser og detaljer nærmere.

- Han er på som sagkyndig hjælp til mig. Jeg har fundet nogle tekniske punkter, som eksperterne i byretten var uenige om. De punkter skal belyses bedre. Så det er Rindoms opgave, siger Michael Juul Eriksen.

Den nu 32-årige sygeplejerske blev i byretten dømt for at have forgiftet tre patienter med en overdosis morfin og en dosis Stesolid.

Hun blev også dømt for at forsøge at dræbe en fjerde patient, som overlevede ved at få modgift af sygeplejerskens kolleger.

I byretten kørte sagen i Nykøbing Falster over 25 retsdage fra 1. marts 2016 til 24. juni med flere end 70 vidneforklaringer.

Michael Juul Eriksen forventer, at ankesagen, som behandles i Østre Landsrets afdeling i Nykøbing Falster, bliver afsluttet omkring maj måned.