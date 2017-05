Flere mænd behandles for livestream-overgreb

- Det var ikke noget, vi så for fem år siden. Det er noget nyt, der er kommet til, siger hun.

Flere danske mænd er kommet i behandling for at bestille og overvære liveovergreb på børn.

Tirsdag får en pensionist fra Brøndby sin dom i en historisk stor sag om bestillinger af seksuelle overgreb mod børn via internettet.

Fra sit hjem på den Københavnske Vestegn skal den tiltalte have bestilt, betalt og overværet seksuelle overgreb mod filippinske børn via sin computer. Forbrydelserne menes at have fundet sted fra 2011 til 2016.

Antallet af sager med såkaldt "voldtægt på bestilling" er stigende.

Det oplyser politikommissær Flemming Kjærside fra Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3). Ifølge ham skyldes det den teknologiske udvikling.

- Rent teknologisk har nogle underudviklede lande gennemgået et kvantespring. De har fået mulighed for at gå på internettet, og så er der nogle, der kan tjene til livets ophold på den måde.

- Det er forfærdeligt, at der er nogen, der kan dedikere et barn til det her, så resten af familien kan få mad på bordet, siger han.

Kendetegnende for mændene, der bestiller overgrebene, er ifølge Ellids Kristensen, at de har svært ved at tage ansvar.

- I det øjeblik du ikke selv foretager overgrebet rent fysisk, men får en anden til det, så kan du distancere dig fra overgrebet på en måde, så det er ikke så slemt, som hvis du selv gjorde det.

- Derved kan man også se, at de vil lave ting med de her børn, som de ellers ikke ville gjort, hvis de havde haft fat i børnene rent fysisk, siger hun.

I det 118 sider lange anklageskrift kan man læse, hvordan børn på befaling af pensionisten i Brøndby hundredvis af gange er blevet tvunget til at forgribe sig seksuelt på hinanden.

I andre tilfælde skal forældre have forulempet deres egne børn.

Eksempelvis skal en fireårig pige være blevet krænket af sin egen mor. Overgrebet kostede ifølge anklageskriftet den tiltalte 35 dollar svarende til knap 250 kroner.