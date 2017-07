Flere læger angiver kolleger for sjusk og uduelighed

Det fremgår af en række aktuelle sager og et stigende antal indberetninger til Styrelsen for Patientsikkerhed fra læger om andre læger, der tilsyneladende ikke lever op til de faglige standarder.

Stadig flere læger vælger at slå alarm til myndighederne for at bremse inkompetente kolleger, der er til fare for patienterne.

Det skriver Berlingske fredag.

Styrelsen for Patientsikkerhed får nu månedligt en eller flere indberetninger fra blandt andet kolleger, der retter henvendelse om læger, som på grund af eksempelvis misbrug eller faglig inkompetence ikke behandler patienterne korrekt.

For bare to år år siden skete det stort set aldrig, at læger indberettede kolleger, skriver Berlingske.

Ifølge enhedschef i styrelsen Anette Lykke Petri er denne type indberetninger et "relativt nyt" fænomen.

- Det er godt, at man arbejder på at styrke selvjustitsen blandt lægerne. Det ser ud til, at man har fået øjnene op for, at det ikke er godt for nogen, at man ser gennem fingrene med disse sager.

- Først og fremmest kan det være til stor skade for patienterne, men det kan også give hele hospitalet eller hele specialet ridser i lakken, når sagerne alligevel kommer frem, siger Anette Lykke Petri til Berlingske.

Lægeforeningen presser på for at få flere af sine medlemmer til at reagere, såfremt de møder kolleger, der er til fare for patientsikkerheden.

Ifølge formand for etisk udvalg i Lægeforeningen Lise Møller er det også i lægernes interesse, at man får gjort op med opfattelsen af, at der eksisterer et hvidt broderskab.

Udvalget er ifølge Berlingske i færd med at udarbejde en vejledning med råd til medlemmerne om, hvordan de skal agere, såfremt de har kolleger, som de finder fagligt inkompetente eller uprofessionelle.

Vejledningen er på vej på et tidspunkt, hvor der inden for få måneder er grebet ind over for læger og afdelinger.

Senest har Regionshospitalet Viborg skilt sig af med en overlæge, som i mange tilfælde har undladt at udføre en række obligatoriske undersøgelser, der skulle være med til at fastslå, om en lang række kvinder led af brystkræft.