Formanden for Danskernes Parti, Daniel Carlsen, mødes med Europa Parlament medlem for det græske Gyldent Daggry, Georgios Epitideios på Folkemøde 2015 på Bornholm. Arkiv.

Flere klager over vælgererklæringer fra højrenationalt parti

Ministerium får klager over, at Danskernes Parti udsender falske vælgererklæringer.

Nu er rådmanden dog medlem af Socialdemokratiet. Han kunne ifølge eget udsagn aldrig nogensinde drømme om at hjælpe Danskernes Parti til at blive opstillingsberettiget til Folketinget.

"Kære dansker, tusind tak for, at du har valgt at støtte Danskernes Parti med en vælgererklæring."

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Kristian Würtz er dog ikke ene om at have fået misbrugt sit navn i forsøget på at skaffe stillere til et parti.

Kristeligt Dagblad har søgt aktindsigt hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, og i en halv snes tilfælde har vælgere klaget over, at deres e-mail og navn er blevet misbrugt.

Danskernes Parti er under ledelse af en tidligere nazist. Partiet kaldte ved stiftelsen i 2011 sig selv for en "modernisering" af Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse.

Social- og Indenrigsministeriet har efterfølgende bedt Kristian Würtz om at bekræfte sin vælgererklæring med NemID.

Derfor sendte han en formel klage til ministeriet. Her gjorde han opmærksom på, at nogen havde misbrugt hans navn og e-mail og gjort ham til stiller for Danskernes Parti.

- Det er selvfølgelig meget ubehageligt for mig, hvis jeg på nogen måde bliver sat i forbindelse med Danskernes Parti, og jeg ville sikre mig, at jeg ikke kom til at optræde på stillerlister eller lignende fra partiet. I forvejen har jeg fået nyhedsbreve fra dem, selv om jeg flere gange har bedt om ikke at få dem, siger Kristian Würtz.

Rent juridisk skal den enkelte stiller godkende vælgererklæringen med sin NemID, før den er gyldig.

I alt skal et parti have godt 20.000 godkendte underskrifter for at blive opstillet til Folketinget.

For et år siden blev systemet ændret, så partierne kunne indsende vælgererklæringer elektronisk via e-mails med efterfølgende NemID-godkendelse.