Flere forældre sender deres børn i privat- og friskoler

Fra skoleåret 2010/2011 til 2015/2016 er antallet af elever i de frie grundskoler steget med 18 procent.

I samme periode er antallet af elever i folkeskolen faldet med fire procent.

Dermed går der nu 111.878 elever i friskole eller privatskole, mens antallet af elever i folkeskolen er 537.097.

Samtidig er antallet af friskoler og privatskoler steget med otte procent, og antallet af folkeskoler er blevet reduceret med 18 procent.

Ifølge rapporten skal tallene også ses i lyset af, at børnetallet er faldet med en procent i samme periode.

Undersøgelsen bygger blandt andet på en spørgeskemaundersøgelse, som omfatter 5547 forældre med børn født i årene mellem 2001 og 2011.

Forældrene er blevet spurgt til, hvad de lægger vægt på, når de skal vælge skole.

Det vigtigste for de fleste forældrene er, at der er høj faglighed, at eleverne generelt trives på skolen, og at der er gode relationer mellem forældre, børn og lærere.

Det kan ifølge rapporten ikke konkluderes, at forældre, der for eksempel lægger stor vægt på for eksempel faglighed, er mere tilbøjelig til at vælge en privatskole.

Hos Skole og Forældre mener formand Mette With Hagensen, at kommunerne skal bruge den viden til at holde børnene i folkeskolerne.

- Kommunerne skal i højere grad tage udgangspunkt i forældrenes ønsker, hvis vi skal undgå, at flere elever flytter fra folkeskolen til en privat- eller friskole," siger hun i en pressemeddelelse fra ministeriet.