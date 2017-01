Flere får parfumeallergi trods store kampagner

Et studie fra Videnscenter for Allergi viser, at specielt antallet af mænd med parfumeallergi går op.

Antallet af parfumeallergikere stiger og stiger. Det dokumenterer et nyt studie, hvor Videnscenter for Allergi har undersøgt, hvor mange af deres eksem-patienter der har fået parfumeallergi, skriver Metroxpress.

Ifølge læge og ph.d.-studerende Niels Højsager Bennike fra Gentofte Hospital løser de seneste års kampagner ikke problemerne. Han vil have skrappere lovgivning, forklarer han til Metroxpress.

- Det er rigtigt, at kampagnerne ikke har løst problemerne, og vi bliver nødt til at få reguleret skrappere. Både i forhold til industriens koncentrationer og typer af parfumestoffer.

- Industrien har registreret 3.000 forskellige stoffer, og vi ved om mindst 120 af dem, at de er stærkt allergifremkaldende, og alligevel er de blandt de mest brugte.

Også i Miljøstyrelsen vil man have strammet loven for industriens parfumebrug:

- Kampagnerne har ikke løst problemerne, og vi skal have en skrappere regulering af området. Reguleringen går for langsomt i EU, hvor vi presser hårdt på, siger Bettina Ørsnes Larsen, biolog hos Miljøstyrelsen, til mediet.

Hun påpeger dog, at der også fortsat skal være kampagner, som oplyser forbrugerne, så man som forbruger kan træffe et informeret valg, når man vælger parfume fra eller til.

Men i brancheforeningen SPT kalder direktør Helle Fabiansen den nuværende lovgivning "meget striks". Hun har fortsat tillid til kampagner:

- Jeg mener, det er for tidligt at konkludere, at de kampagner, man har iværksat, ikke virker. Der findes heldigvis rigtig mange alternativer for de omkring en til fire procent af den danske befolkning, som er overfølsomme over for duftstoffer.