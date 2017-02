Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener, at der er gode muligheder for, at kontanthjælpsmodtagere kan komme i arbejde. Arkivfoto.

Flere end ventet rammes af 225-timers-reglen

Sådan har reglerne været siden 1. oktober, hvor den såkaldte 225-timers-regel trådte i kraft. Og nu har Beskæftigelsesministeriet for første gang tal for, hvor mange der er blevet berørt af reglen.

Modtager du kontanthjælp eller integrationsydelse er det et krav, at du skal arbejde mindst 225 timer om året. Ellers bliver du trukket i ydelse.

14.100 såkaldte fuldtidspersoner fik i december reduceret ydelse som konsekvens af kravet om at arbejde mindst 225 timer årligt. Det oplyser beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i et svar til Folketingets beskæftigelsesudvalg.

I oktober, hvor reglen fik effekt, var antallet 11.800, i november var det 13.100.

Det er mere, end ministeriet havde skønnet, dengang loven blev vedtaget. Ministeriet forventede "med betydelig usikkerhed", at 9000 ville blive berørt i 2016. Igen opgjort i de såkaldte fuldtidspersoner.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) erkender, at de faktiske tal afviger fra skønnet i lovforslaget. Men han hæfter sig ved, at der generelt er gode muligheder for at få job, også af få timers varighed.

- Jeg står gerne på mål for, at vi gør det mere attraktivt at arbejde, siger han.

Han har ikke nogen forklaring på, hvorfor tallene, for hvor mange der bliver berørt, stiger over de tre måneder. Ministeren mener, at der er tale om en beskeden stigning.

Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Finn Sørensen, undrer sig.

- Det er foruroligende, at man kan skyde så meget forkert. For vi er oppe på næsten det dobbelte antal, der bliver ramt, i forhold til hvad man forudsagde, da loven blev lagt frem.

- Så man kan sige, at det er under en lille smule falske forventninger, at et flertal har stemt for det, siger han.

84 procent blev trukket 1000 kroner af deres kontanthjælp, uddannelsesstøtte eller integrationsydelse.

Men for ægtepar er beløbet noget højere. Her blev 364 trukket over 12.000 kroner. Det skyldes, at den ene ægtefælle bliver betragtet som reelt hjemmegående, hvis 225-timers-kravet ikke opfyldes.

- Her er en meget, meget stor slagside ved at over 90 procent er folk med en ikke-vestlig baggrund. Det viser mest af alt, at vi har en kæmpestor integrationsudfordring, siger Troels Lund Poulsen.

Ministeren håber, at færre med tiden vil blive berørt af reglen. Ud over 225-timers-reglen har regeringen også indført et kontanthjælpsloft.