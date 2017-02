Udsatte unge bliver placeret på en efterskole i stedet for andre opholdstilbud, fortæller formanden for Efterskoleforeningen. Arkivfoto.

Flere efterskoler: Kommuner bruger os for at spare penge

Der er en million kroner at spare om året ved at sende unge på efterskole frem for på institution.

Udsatte unge, der ville have haft bedre af at være på en døgninstitution, ender i nogle tilfælde på en efterskole.

To tredjedele siger, at de har en eller to elever, som ikke burde være på skolen, fordi de er udsatte og har brug for mere målrettede tilbud.

Ti efterskoler svarer yderligere, at de mistænker kommuner for at bruge skolerne som et billigere alternativ.

Efterskolen Smededal i Mørkøv på Vestsjælland er en af dem. Skolen får hvert år en-to elever, som ikke burde være der, fortæller forstander Mads Granlien.

- Som efterskole kan man godt føle, at man får en ung placeret, fordi det er en del billigere end for eksempel at sende dem på et opholdssted, siger han.

Ifølge tal fra Kommunernes Landsforening og Efterskoleforeningen kan en kommune spare over en million kroner årligt ved at sende en ung på efterskole frem for på institution.

Formanden for Efterskoleforeningen, Troels Borring, "genkender fint" billedet af, at udsatte unge bliver placeret på en efterskole i stedet for andre opholdstilbud.

- Vi møder problemstillingen med jævne mellemrum, men ikke hele tiden. Det er heldigvis en lille gruppe af vores elever, der er socialt udsatte, og den er blevet mindre de seneste ti år, fordi der er blevet gjort meget ved det via kommunernes og efterskolernes samarbejde, siger han.

Karoline Amalie Steen, der er kontorchef i Kommunernes Landsforenings Center for Vækst og Beskæftigelse, siger, at KL har "tillid til", at kommunerne gør det rigtige for den enkelte elev.

- Vi skal huske på, at der hver gang er tale om en individuel og konkret vurdering af, hvad der er det rigtige for den enkelte unge, og det kan være en svær balancegang. Både kommunerne og efterskolerne har et ansvar, siger hun.