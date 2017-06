Flere dør af metadon end heroin i Danmark

- De seneste data viser, at antallet af registrerede metadonrelaterede dødsfald oversteg antallet af heroinrelaterede dødsfald i Danmark, Irland, Frankrig og Kroatien, hvilket understreger behovet for god klinisk praksis for at forebygge, at disse stoffer bevæger sig væk fra den lovlige anvendelse, lyder det i rapporten.

Danmark har i de senere år nedbragt antallet af dødsfald, ved overdosis af stoffer.

Ifølge Sundhedsstyrelsens dødsårsagsregister døde 51 danskere i 2015, af "forgiftningsulykker med narkotika, psykodysleptika og psykotrope stoffer " - en halvering på fem år.

Men mens antallet af heroinrelaterede akutte henvendelser er faldet i Danmark, er "akutte henvendelser omhandlende metadon stigende", lyder det i rapporten fra agenturet.

De høje tal for dødsfald relateret til metadon skal ses i sammenhæng med, at det i Danmark er langt nemmere at komme i behandling og få metadon end tilfældet er i eksempelvis Sverige.

Rapporten fra det europæiske narkoagentur generelt tegner et dystert billede af antallet af overdoser i Europa.

For tredje år i træk er antallet steget, hvilket understreges af Dimitris Avramopoulos, EU-kommissær for migration, indre anliggender og medborgerskab.

- Virkningerne af narkotikaproblemet er fortsat en betydelig udfordring for de europæiske samfund. Over 93 millioner europæere har prøvet et ulovligt stof på et eller andet tidspunkt i deres liv, og antallet af dødsfald som følge af overdosis fortsætter med at stige for tredje år i træk, siger han i en pressemeddelelse.