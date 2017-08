Flere danskere smittede med denguefeber

Statens Serum Institut advarer også på sin hjemmeside om et voldsomt udbrud af sygdommen i Sri Lanka.

Det populære turistmål Sri Lanka har i øjeblikket stort udbrud af denguefeber. Flere danskere er blevet smittet med sygdommen, der smitter via myg. Det skriver BT.

Der er kommet flere meldinger til instituttet fra hospitaler om danskere, der er blevet smittet med virussen, skriver BT. Instituttet har dog ikke et præcist antal.

Professor og overlæge ved instituttet Anders Fomsgaard fortæller, at der ikke er en "decideret behandling" mod sygdommen.

- Man får febernedsættende medicin og holdes under observation, og så rider man typisk stormen af selv.

- Vi er mest bange for den blødningsrisiko, som dengue i værste fald kan give, hvor man skal på hospitalet og have frisk blod. Men vi har endnu ikke kendskab til alvorlige tilfælde herhjemme, siger han til BT.

Ifølge det srilankanske sundhedsministerium er flere end 100.000 blevet smittet i løbet af det første halve år af 2017. Knap 300 har mistet livet.

Udenrigsministeriet henviser i sin rejsevejledning til landet til Statens Serum Institut for information om sygdomme.

Rejseselskaber som Kipling Travel, Spies og Bravo Tours sender ifølge BT stadig rejsende af sted til Sri Lanka.

Rejseambassadør hos Bravo Tours Stig Elling fortæller, at de holder sig til Udenrigsministeriet og Statens Serum Institut i forhold til, om det er sikkert at sende rejsende af sted til et land eller ej.

- Det er klart, at i en situation som denne er vi nødt til at holde os tilmyndighedernes overbevisning om, hvorvidt det er sikkert eller usikkert at rejse til på gældende land.

- Men det er klart, at vi informerer vores kunder klart og tydeligt om, at der kan være risiko, siger han til Ritzau.