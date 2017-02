Flere danske havørne er døde af smitsom fugleinfluenza

Fire døde havørne kan være blevet smittet med fugleinfluenza H5N8 efter at have spist syge ænder.

Først var der mistanke om, at fuglene var blevet forgiftet. Men det viste sig, at de var smittet med fugleinfluenza.

Ifølge DTU Veterinærinstituttet kan man risikere at se flere smittede havørne.

- Ørnene har nemt ved at fange smittede andefugle, og derved er der risiko for, at virus overføres, siger dyrlæge Mariann Chriél fra DTU Veterinærinstituttet i en skriftlig udtalelse.

Ørnen fra Præstø blev fundet i det område, hvor der blev fundet mange selvdøde troldænder som følge af fugleinfluenzaen.

Siden november har der i Danmark været fundet flere fugle med fugleinfluenza. Derfor var det blevet påbudt at holde fugle og fjerkræ under tag og bag hegn.

Men nye trusselsvurderinger betød i slutningen af januar, at nogle fugle igen kunne flyve frit. Det er igen tilladt at motionsflyve duer og rovfugle.

Risikoen for, at duer og rovfugle på motionstur smittes, er nemlig lille, fordi de kun er i luften i kort tid, før de vender hjem igen.

- De skal stadig fodres under tag for at forebygge kontakt med vildfugle, siger Stig Mellergaard, souschef i Fødevarestyrelsen.

DTU Veterinærinstituttet har kørt med forhøjet beredskab på grund af fugleinfluenza siden 10. november 2016 og opretholder dette beredskab, indtil smitterisikoen er afblæst.

Finder man en død fugl, skal Fødevarestyrelsen kontaktes. Herefter vil det blive afgjort, om fuglen skal indsendes til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet.