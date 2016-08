Flere dages uvished om hårdt såret betjent venter

Politimanden blev såret af et skud i hovedet sent onsdag aften, mens en kollega samt en civil person blev ramt i benet. Den førstnævntes tilstand betegnes som kritisk.

Manden, der skød, er 25 år. I flere dage havde han været under observation af betjente fra den specialgruppe, som efterforsker mod hashsalget i Pusher Street.

Han var mistænkt for at have til opgave at fjerne dagens omsætning og var derfor interessant for Taskforce Pusher Street.

- Han kom cyklende, siger Jørgen Skov om episoden, da betjentene valgte at slå til.

- Han vristede sig fri, siger chefpolitiinspektøren om anholdelsen. Den 25-årige trak derefter en pistol og affyrede flere skud.

Jørgen Skov betegner handlingen som ussel.

Tidligt torsdag morgen blev den 25-årige omringet på en adresse i Tårnby. Han blev ramt af skud fra PET's Aktionsstyrke, som var sendt ud for at foretage anholdelsen. Den 25-åriges tilstand er kritisk.

Også to andre personer er blevet anholdt i forbindelse med efterforskningen. Den ene er løsladt, mens den anden er anholdt til en anden sag.