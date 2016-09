Facebook bruges af stadig flere arbejdsgivere til at danne sig et bedre indtryk af kandidater til ledige stillinger.

Flere chefer tjekker ansøgere på Facebook

Virksomheder bruger i stigende grad Facebook til at danne sig et billede af de jobsøgende.

Facebook, LinkedIn og en søgning på Google er nogle af de værktøjer, som chefer og HR-chefer i stadig stigende grad tager i brug for at finde ud af mere om de mennesker, der søger job hos virksomhederne.

En af virksomhederne er Dustin Group, hvor HR-chef Morten Jakobi siger:

- Når man tager folk ind i en virksomhed, tager man dem ikke kun ind i et job. Man tager dem også ind i en kultur, og virksomhedskulturen er utrolig vigtig.

- Så jeg synes, at det er rigtigt vigtigt at finde nogen, som selvfølgelig matcher kulturen.

Indhold på en Facebook-profil er principielt offentligt tilgængeligt. Men man kan lukke sin profil lidt til, hvis man ikke vil have, at arbejdsgiveren kigger med, anbefaler Jakob Linaa Jensen, forskningschef i sociale medier på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX.

- Det moralske spørgsmål er, om det er i orden, at arbejdsgiveren går ind og henter de her oplysninger. Det er relevant at hente et online-CV på LinkedIn og se, hvor folk har arbejdet. Om det er relevant, hvad folk laver i deres privatliv, kan man nok diskutere, siger han.

Forskningschefen nikker genkendende til, at arbejdsgiverne i stigende omfang kigger på ansøgeres profiler på sociale medier, og at en del mennesker vil betragte det som en form for dyneløfteri.

- Vi har en kultur i Danmark, hvor vi skelner meget mellem det offentlige og private. Men det skel er under afvikling i disse år, siger Jakob Linaa Jensen.