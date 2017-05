Flere børn og unge udsættes for tvang i psykiatrien

Flere end hver femte af de indlagte børn blev udsat for tvang sidste år. Og den udvikling er bekymrende, mener Birgit Elgaard, der er landsformand i Bedre Psykiatri.

- Der er et kæmpe behov for at få ændret på det her.

- Hver gang et barn bliver udsat for tvang, opstår der en form for traumatisering. Det skal barnet og forældrene leve med, siger hun.

Stigningen sker på trods af, at Sundhedsministeriet og Danske Regioner i 2014 satte en målsætning om at halvere anvendelse af tvang i psykiatrien inden 2020.

Det mål er umuligt at nå, hvis ikke politikerne tager ansvar og laver en national handleplan, mener Birgit Elgaard.

Region Sjælland er den region, hvor forholdsvist flest indlagte børn og unge udsættes for tvang.

Det gjaldt for knap hver tredje eller 31,6 procent i 2016. Og det er en markant stigning i forhold til 2011, hvor det gjaldt for 14,6 procent.

Jesper Pedersen, der er ledende overlæge for Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland, erkender, at udviklingen strider mod målsætningen.

- Vi er selvfølgelig ikke tilfredse med, at brugen af tvang stiger. Vi ønsker så lav en grad som overhovedet muligt, siger han.

Den triste udvikling forklarer han med, at der i dag er flere akutte indlæggelser af unge fra pædagogiske opholdssteder. De er ofte stærkt præget af selvmordstanker eller selvskadende adfærd.

- Vi har et stort ansvar for at beskytte patienter mod pludselige impulser, derfor kan det blive nødvendigt at bruge en grad af tvangsindlæggelse.

- Det ville være forfærdeligt, hvis en af vores patienter forlod afdelingen og kom galt af sted ved at udøve vold mod sig selv eller andre, siger han.