Flere bliver stressede efter sommerferien

Hos PFA Pension oplever de, at markant flere mennesker gør brug af deres helbredsforsikring efter sommeren til at få tid hos en psykolog, psykiater eller til en anden stressbehandling.

Sidste år søgte syv personer dagligt om stressbehandling i september, hvilket er 29 procent flere end på en gennemsnitlig måned. Det fortæller Rikke Bay Haaber, som er chef for strategisk sundhed i PFA Pension.

- Vi kan se et udsving i stressrelaterede lidelser på to tidspunkter af året. Efter sommerferien og igen efter jul og nytår.

- Det viser mig, at vi lever i et samfund, hvor mange bliver mentalt kørt over af det tryk, der er på arbejdet, når de kommer tilbage fra ferien, siger hun.

Det er i særligt høj grad mennesker, som har et fuldtidsjob og stiftet familie, der får stress, når hverdagen kalder.

Svært ved at falde i søvn, anspændte muskler, hjertebanken og hurtigere vejrtrækning kan være nogle af kroppens symptomer på stress.

Hos Stressforeningen, som støtter og vejleder stressramte, er der flere som ringer ind efter ferierne, siger formanden, Manu Sareen.

- Vi har sjældent tid til fordybelse og ro i hverdagen, fordi tingene går stærkt. I ferien puster mange ud og har tid til at tænke efter.

- I sommerferien har du to eller tre uger til at falde ned, slappe af og reflektere over livet. Når du har noget at sammenligne din hverdag på arbejdet med, så kan en følelse af ikke at være tilfreds blive forstærket, siger han.

Også forsikringsselskaberne Danica Pension og Codan Forsikring beretter om, at flere gør brug af deres sundhedsforsikring i september og de følgende måneder efter ferien.

- Vi ser en stigning i brugen af forsikring særligt til psykologhjælp, siger Lars Ellehave-Andersen, som er direktør i Danica Pension.