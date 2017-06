Flere biler skal kæmpe om pladsen på danske motorveje

Og alene i år steg trafikmængden med 7,1 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Det er en naturlig udvikling, når det som nu går bedre med økonomien, siger trafikforsker ved DTU Transport Mogens Fosgerau.

- Generelt vokser vejtrafikken med økonomien, for jo flere penge vi har, jo flere biler har vi råd til at købe, og jo mere vælger vi at køre i dem.

- Samtidig vokser trafikken ekstra meget på motorvejene, fordi man typisk også kører længere ture, siger han.

Men selv om der ifølge Vejdirektoratet er kommet knap en halv million flere biler på vejene siden 2007, er Danmark stadig efter lande som Sverige og Norge, når man ser på antallet af biler per indbyggere.

Og derfor vil trykket på motorvejene formentlig kun stige i de kommende år, siger Niels Tørslev, trafikdirektør i Vejdirektoratet.

- Når vi ser på de årsager, der ligger til grund for trafikvæksten, er der ingen grund til at tro, at udviklingen vil stoppe lige foreløbig.

- Tværtimod kan vi godt forvente at se endnu flere biler på vejene og dermed flere situationer med trængsel og kødannelser, siger Niels Tørslev.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) ønsker en effektiv infrastruktur, som binder Danmark sammen.

Derfor har han blandt andet igangsat undersøgelser af en ny midtjysk motorvej, en havnetunnel i København og en forlængelse af Hillerødmotorvejen.

- Det er imidlertid ikke nogen hemmelighed, at der på nuværende tidspunkt er meget begrænset råderum til nye investeringer i infrastruktur, lyder det fra ministeren i en mail til Ritzau.