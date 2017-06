Flere anmelder hadforbrydelser

Antallet af registrerede hadforbrydelser var i 2015 på 198 sager, mens det sidste år var 274. Langt de fleste forbrydelser var racistisk motiverede. Lidt færre var religiøst motiverede, mens nogle også var seksuelt orienterede.

Rigspolitiet vurderer, at stigningen skyldes, at politiet er blevet bedre til at registrere hadforbrydelser korrekt.

Desuden har interesseorganisationernes samarbejde med politiet medført, at flere ofre end tidligere anmelder forbrydelserne, skriver politiet.

- Vi støtter, at flere anmelder til politiet, hvis de mener, at de er blevet udsat for en hadforbrydelse.

- På den måde kan vi få det overblik og den viden, som vi skal bruge, både til at hjælpe ofrene og til bedre at forhindre, at andre udsættes for overfald eller tilråb, siger centerchef i Nationalt Forebyggelsescenter Tenna Wilbert i en pressemeddelelse.

Der kan også være en sammenhæng mellem de seneste års terrorangreb i Europa og antallet af hadforbrydelser i Danmark, vurderer Rigspolitiet.

Hadforbrydelserne dækker især over hadefulde ytringer, hærværk og graffiti samt vold og trusler. Kun i 54 af de 274 sager, der var i 2016, er der rejst sigtelse.

Cirka hver fjerde forbrydelse fandt sted på et offentligt tilgængeligt sted. Det er for eksempel på åben gade, i butikker eller i offentlige transportmidler.

En del af forbrydelserne er også foregået på internettet - især på Facebook.

Størstedelen af hadforbrydelserne har fundet sted i København og Nordsjælland, mens der har været færrest på Bornholm og i Nordjylland.