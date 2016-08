Flere ældre koster mere end Hjort afsætter til velfærd

Sådan har budskabet lydt fra regeringen tirsdag, hvor 2025-planen blev fremlagt. Men regeringen bliver kritiseret for at oversælge budskabet om mere velfærd.

Regeringen foreslår, at væksten i det offentlige forbrug skal være 0,5 procent i de kommende år.

Men alene udviklingen i befolkningen med flere ældre betyder, at det offentlige forbrug stiger med 0,6 procent i alle årene fra 2017 til 2025. Vel at mærke hvis den reale udgift per borger fastholdes.

Den beregning kaldes det demografiske træk og stammer fra regeringens egen 2025-plan.

- Regeringen markedsfører en gennemsnitlig årlig stigning i udgifterne til den offentlige sektor på 0,5 procent som en vækst. Men reelt er der tale om det modsatte. Sådan lyder kritikken fra Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

Da Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) præsenterede regeringens 2025-plan blev han spurgt, om den offentlige velfærd vil blive udhulet.

- Efter min mening ikke. Hele planen går jo ud på at styrke velfærden, lød hans svar.

- Jeg tror jo, at der er et potentiale for eksempel i den offentlige sektor til at gøre tingene bedre, mere effektivt, lave forretningsgange om.

- Sundhedsvæsnet er et glimrende eksempel på, hvordan man har kunnet effektivisere. Selvfølgelig kan man gøre det flere steder.