Flere år efter drabsdom dukker vidne op med ny anklage

Et anonymt vidne peger på, at fire personer i rockermiljøet kan være gerningsmænd til Stevns-drab.

Et anonymt vidne fortæller ifølge Thorsten Thomsens advokat, at drabet kan være begået af fire navngivne personer med tilknytning til rockermiljøet - og ikke af den mand, der har siddet fængslet i fem år for drabet.

Advokaten Mikkel Holm Nielsen har nu sendt en skriftlig erklæring fra det nye vidne til Den Særlige Klageret og bedt om at få genoptaget sagen.

- Vi har over for klageretten fremlagt en erklæring fra et vidne, som er i stand til at navngive fire gerningsmænd til drabet. Vidnet har ikke selv overværet drabet, men har fået oplysninger fra miljøet.

- Vidnet kan også fortælle, at drabet skulle være sket som led i en rocker- eller banderelateret straffeaktion, siger advokat Mikkel Holm Nielsen til Politiken.

Mikkel Holm Nielsen oplyser, at det nye vidne ikke ønsker at stå frem på grund af risikoen for repressalier mod ham.

Advokaten vil derfor heller ikke give flere oplysninger om kildens identitet, eller hvordan oplysningerne er kommet frem.

- Da det er et rocker- og banderelateret drab, er vidnet med rette bange for sin egen sikkerhed. Men han har erklæret sig villig til over for klageretten at afgive en forklaring om sin viden, hvis hans sikkerhed kan garanteres, siger Mikkel Holm Nielsen ifølge Politiken.

Hverken Midt- og Vestsjællands Politi eller Statsadvokaten i København har ønsket at udtale sig om de nye oplysninger til Politiken.

Thorsten Thomsen blev kendt skyldig i drabet i Retten i Roskilde i februar 2013. Han ankede dommen på 13 års fængsel til landsretten, som senere samme år hævede straffen til 14 år.

Thorsten Thomsen har hele tiden nægtet sig skyldig. Blandt andet har han hævdet, at han fysisk ikke var i stand til at begå forbrydelsen, fordi han brugte krykker på grund af en rygskade.

Ifølge anklageren var det i et anfaldt af jalousi, at Thomsen bagbandt offeret og indledte en timelang afstraffelse af ham i Fællesskoven på Stevns 2. marts 2012.

En af Thomsens bekendte blev idømt to års fængsel for medvirken til vold af særlig farlig karakter. I byretten blev han idømt fire års fængsel.