Flere 15-årige piger tager medicin mod depression

Det viser et nyt ph.d.-studie fra Rigshospitalet.

Et stigende antal unge piger begynder allerede fra 15-års-alderen at tage antidepressiv medicin.

I denne periode blev andelen af helt unge, som fik psykiatrisk behandling for depression, tredoblet.

Og det er især de unge piger, der får en depressionsdiagnose, viser studiet.

Blandt de 15-19-årige er 2,4 gange flere piger end drenge på antidepressiv medicin.

- Der er en stor kønsforskel. Det er der i alle aldersgrupper, men den er særligt stor blandt teenagere, siger Øjvind Lidegaard, som er professor i gynækologi og obstetrik ved Institut for Klinisk Medicin på Rigshospitalet.

Han har vejledt studiet, der er gennemført af den ph.d.-studerende Charlotte Wessel Skovlund

Selv om tallene går fire år bagud, er billedet det samme i dag, da salget af antidepressiv medicin i 2016 lå på samme høje niveau, skriver DR.

Der er en række faktorer, som gør, at 2,4 gange flere kvinder end mænd bruger antidepressiv medicin blandt de unge, mener Øjvind Lidegaard.

- Unge kvinder oplever et stort præstationspres. Det er således socialt og kulturelt betinget, men også biologisk, fordi de kvindelige kønshormoner kører op og ned i kroppen på dem, mens drengenes testosteronniveau ligger helt stabilt, siger han.

Hos foreningen Bedre Psykiatri mener man også, at de unge lider under et fokus på individuelle præstationer.

- Der er sket et skred, som gør, at vi skal blive bedre til at reagere tidligere, når unge får ondt i livet.

- De unge har brug for langt mere voksenopmærksomhed, og det bør ske allerede i daginstitutionerne, siger landsformand i Bedre Psykiatri, Birgit Elgaard.