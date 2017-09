Flagdag i 80 kommuner: Løkke til parade i Slagelse

Det var overkonstabel Kim Eg Thygesen, der i 2009 tog initiativ til at holde en særlig flagdag for udsendte danske soldater. Han er selv veteran fra Kosovo og Afghanistan.

Samtidig vil statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for første gang deltage i markeringen uden for København.

Statsministeren deltager på Rådhuspladsen i Slagelse klokken 12.15, hvor der vil være parade med soldater fra Gardehusarregimentets Hesteskadron.

Her vil Lars Løkke Rasmussen holde tale for soldater, veteraner, pårørende og kommunens borgere.

Herefter tager statsministeren til København, hvor der normalt er parade på Christiansborg Slotsplads med deltagelse af dem, der har været udsendt siden sidste års flagdag.

På grund af den igangværende ombygning på Christiansborg er paraden dog i år flyttet til den nærliggende Thorvaldsens Plads klokken 16.00.

Lars Løkke Rasmussen udtaler forud for flagdagen:

- De udsendte til internationale opgaver forlader deres familier for vores sikkerhed. De går glip af at opleve hele kapitler i deres børns liv for at kæmpe ude i verden for Danmark og for fred og frihed. Som nation skylder vi vores helte i uniform en stor tak.

- Flagdagen er en højtidelig måde at hylde vore veteraner på og mindes og ære de, der vendte sårede tilbage eller mistede livet for Danmarks skyld, siger Lars Løkke Rasmussen.

Dagen omfatter alle, der er eller har været sendt ud fra Udenrigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, Politi og Sundhedsvæsenet.

I 2017 er det niende gang, flagdagen afholdes.