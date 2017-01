Flad boligskat vil koste 100 millioner kroner

Det svarer til 0,2 procent af de omkring 42 milliarder kroner, som samlet opkræves i dag i ejendomsværdiskat og grundskyld.

Det nye forslag vil især få betydning i kommuner omkring København, hvor husene er dyre.

I Gentofte vil den gennemsnitlige skattelettelse for en ejerbolig være mellem 1000 og 9999 kroner, skriver Jyllands-Posten.

Politisk kommentator Hans Engell sagde torsdag til Ritzau, at regeringens forslag blot er ren spil for galleriet.

- Det har ikke en kinamands chance for at blive til noget. Og det ved regeringen godt. De gør det kun for at kippe med flaget og for at sende et signal til deres vælgere: Det var det her, vi ville, lød det.

I det nuværende system bliver boliger over tre millioner kroner beskattet hårdere, men det skal der altså gøres op med i det nye system ifølge regeringen.

Hos De Radikale har man blot hovedrysten til overs for forslaget, fortæller partileder Morten Østergaard.

- Jeg synes slet ikke, at der er social balance. Hvis man skal lette skatter, skal det være på arbejdet og ikke på boliger, siger han.

Indtil et nyt system træder i kraft, formentlig efter 2020, skal grundskylden og ejendomsværdiskatten fastfryses i kroner og øre.

Allerede i november blev partierne enige om et nyt vurderingssystem for ejendomme.

Siden 2002 har boligværdiskatten været fastfrosset.