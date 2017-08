Fiskerimyndigheder førte politiet bag lyset om kvotekonger

Nordjyllands Politi indstillede i januar i år efterforskningen af storfiskeren Henning Kjeldsen og hans kone Birthe Kjeldsen. De var begge blevet anmeldt for at have tilegnet sig flere fiskekvoter, end loven tillader.

Politiet lagde blandt andet vægt på, at embedsmændene i Naturerhvervsstyrelsen ikke mente, at der var sket noget strafbart.

Ifølge Politiken blev politiet dog forholdt vigtige informationer om sagen.

Ifølge Rigsrevisionen lå myndighederne nemlig inde med materiale, der tydede på ulovlig stråmandsvirksomhed i sagen.

Disse oplysninger blev aldrig sendt til politiet.

Miljø- og Fødevareministeriet kontaktede Konkurrencestyrelsen for at få afklaret, om Henning Kjeldsen misbrugte sin dominerende stilling på markedet.

I de dokumenter, som ministeriet oversendte til Konkurrencestyrelsen, fremgik det i flere tilfælde, at der blev flyttet fisk mellem kuttere, der blev angivet til at være ejet af den samme person, selv om det ikke var tilfældet.

Det er ifølge Rigsrevisionen tegn på stråmandsvirksomhed.

Rigsrevisionen konkluderer i øvrigt, at Henning Kjeldsen i flere tilfælde brød kvotereglerne.

Det skete, selv om den daværende chef for fiskerikontrollen, Mik Jensen fra Naturerhvervsstyrelsen, i en DR-dokumentar i 2015 forklarede, at Kjeldsen og hans familie ikke overtrådte loven. Ifølge Mik Jensen havde familien blot udnyttet et "kreativt hul".

Sagen har givet anledning til udbredt kritik på Christiansborg.

- Det er ikke tilfredsstillende, og det skal der rettes op på. Vi skal have fundet alle fejlene i den her sag, hvor enkelte sidder på alt for meget magt i dansk fiskeri.

Det siger Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, til Politiken.

Socialdemokratiet er af samme opfattelse:

- Det er et mageløst eksempel på, at kvotekongerne har vundet hver eneste dag, fiskeriforvaltningen har sejlet rundt, siger partiets fiskeriordfører, Simon Kollerup, til Politiken.

Det har ikke været muligt for Politiken at få en kommentar fra Henning Kjeldsen.