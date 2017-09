Fiskeriminister: Svenske kvoteejere overholder alle krav

- Jeg var bekendt med, at der er svenske ejere af danske kvoter, lige så vel som jeg også er bekendt med, at der er danske fiskere i for eksempel britisk farvand, siger fiskeriministeren til Ritzau.

- Så på den måde er jeg ikke overrasket, lyder det.

DR har søndag fortalt, at 23 procent af de danske kvoter inden for det store industrifiskeri er ejet af fire svenske virksomheder.

Karen Ellemann understreger, at de svenske fiskere overholder de krav, der stilles til fiskere, der holder til i dansk farvand.

- De svenskere, som ejer danske kvoter, de ejer et dansk indregistreret fartøj, og de sejler under dansk flag, siger Karen Ellemann og tilføjer:

- Og når man lever op til de krav, der stilles til danske fiskere, og også sejler under dansk flag, så er det i overensstemmelse med reglerne.

Men selv om Karen Ellemann siger, at reglerne bliver overholdt, så fastslår hun samtidig, at hun gerne vil kigge på reglerne for de danske kvoter.

- Når alt er sagt, så er jeg i gang med at se på reglerne for udenlandske ejere af danske kvoter. Og det arbejde laver jeg sammen med alle ordførerne fra Folketingets partier, siger hun og fortsætter:

- Det er rigtigt, at Danmark kan opstille krav om tilknytningskrav, men det er vigtigt at kigge på de regler. For de skal være i overensstemmelse med EU's krav om for eksempel fri etableringsret og fri bevægelighed.

I løbet af efteråret forventes en reform af fiskeriet at være færdig.