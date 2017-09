Fiskeriminister: Embedsmænd trodsede ikke Folketinget

Men månederne gik, uden aftalen blev ført ud i livet. Miljø- og Fødevareministeriets embedsmænd lagde ifølge Berlingske detaljerede strategier for, hvordan man kunne modarbejde fiskeripakken.

Planen var at skabe så meget støj om aftalen, at Lunde kunne overtage kontrollen med en ny fiskeripakke, viser interne dokumenter ifølge Berlingske.

Esben Lunde har fået frataget fiskeriområdet fra sit ressortområde. Det ligger nu hos partifællen Karen Ellemann, der dermed kan kalde sig minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde:

- Jeg er blevet oplyst om, at der ikke på noget tidspunkt har været tale om, at embedsmænd er blevet sat til at påvirke eller modarbejde flertallet i Folketinget, siger hun på et samråd om sagen onsdag.

Det er med Karen Ellemanns ord "et fordrejet billede", at embedsmænd skulle have modarbejdet fiskeriaftalen.

- Sagen handler om én ting: At få den daværende minister og partierne bag aftalen til at mødes og få talt helt konkret om, hvordan man får implementeret fiskeripakken.

Under samrådet betoner ministeren flere gange, at hun redegør for et forløb, hun ikke selv har været en del af.

Hun betegner det som "en særlig situation", at ministeriet skulle implementere en stor, teknisk aftale, der var indgået uden om regeringen.

- Det gør tingene lidt vanskeligere, konkluderer Karen Ellemann, der dog fastholder, at embedsværket arbejdede trofast på at implementere fiskeripakken.

De fremmødte ordførere forsøger gang på gang at få ministeren til at tage afstand fra, at embedsmænd bruges til at modarbejde et flertal i Folketinget.

- Uh, det der behov for, at jeg skal tage afstand, siger Ellemann med en hovedrysten.

- Nej, jeg har behov for at tydeliggøre, hvordan jeg arbejder som minister. Jeg respekterer folketingsflertal og hylder det samarbejdende folkestyre.

Regeringen har siden tiltrådt fiskeriaftalen.