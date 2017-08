Fiskeriminister: Der skal en ny administration af fiskekvoter til

Den nyudnævnte fiskeriminister, Karen Ellemann (V), erkender, at der skal laves et helt nyt system for håndteringen af fiskekvoter.

- Kritikken fra Rigsrevisionen og Statsrevisorerne er ikke til at misforstå. Vi har nu et omfattende arbejde med at følge op og i fællesskab finde løsninger.

- Vi skal have skabt en ny transparent administration af kvoterne, som alle kan have tillid til. Det vil jeg selvfølgelig inddrage Folketingets partier og erhvervet i, siger hun i en pressemeddelelse.

Statsrevisorerne har onsdag udtalt deres skarpeste kritik af Miljø- og Fødevareministeriets håndtering af kvotekoncentrationen i dansk fiskeri gennem en lang årrække.

På et pressemøde onsdag lyder det fra revisorerne, at "den er gal på alle tangenter", og at der er tale om en sag med mange alvorlige svigt, der har stået på i en lang periode.

Statsrevisorernes kritik kommer på baggrund af en undersøgelse af Rigsrevisionen.

Den konkluderer, at ministeriets forvaltning har været "meget kritisabel" og "ikke har understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på for få hænder".

Helt usædvanligt er der foretaget fire politianmeldelser på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse.

Dem ønsker fiskeriministeren dog ikke at kommentere.

Årsagen er ifølge ministeriet, at det drejer sig om verserende politisager.

Ifølge statsrevisionen har der været en kultur i Miljø- og Fiskeriministeriet, hvor der var mangel på kontrol.

Også i Rigsrevisionens undersøgelse konkluderes det, at der har manglet grundlæggende administrative procedurer i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Til det udtaler Karen Ellemann i pressemeddelelsen.

- Der er blevet begået alvorlige fejl. Det vil tage tid at få rettet op på de alvorlige forhold, Rigsrevisionen og Statsrevisorerne kritiserer.

- Men nu skal vi se fremad og i fællesskab sikre et bæredygtigt og moderne fiskeri i Danmark med plads til både store og små fiskere.