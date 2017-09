Fiskeri gennemtrawles med tjek af kvotekonger

Karen Ellemann afløste for nylig Esben Lunde Larsen (V) som fiskeriminister. Det skete kort før Rigsrevisionens stærkt kritiske rapport om fejlagtig administration af området under en række fiskeriministre.

- Vi har nu taget det første konkrete skridt i arbejdet med at rydde grundigt op på hele fiskeriområdet, både hvad angår regler og administration, siger Karen Ellemann.

- Nu sætter vi gang i en ekstern undersøgelse af kvotekoncentrationsområdet, sige hun i en kommentar.

Undersøgelsen tjekker, hvordan sager er behandlet og kontrol af handler med fartøjer og kvoter.

Der undersøges for systemiske fejl og mangler. Desuden skal der ses på, om myndighederne har kunnet opdage stråmænd, og det skal vurderes, om der er mulighed for digitalisering og for et nyt register for ejere af kvoter.

Partierne er enige om at granske, om udenlandske fiskere ejer danske fiskekvoter. De vil se på, hvordan gode regler kan udvikles efter EU's regler.

Karen Ellemann og partierne vil se, hvordan de kan følge aftalen, som skulle begrænse, at kvoter ender på få hænder i dansk fiskeri. Men det modsatte skete.

- Nu får vi i fællesskab taget fat om roden på problemet med kvotekoncentration, så vi sikrer et dansk fiskeri i både økonomisk og miljømæssig balance, siger Karen Ellemann.

- Det er vigtigt for mig, at der også i fremtiden er plads til både store og små i dansk fiskeri.